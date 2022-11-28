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28 Kasım 2022 Pazartesi 13:13:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 13:13:00

Sağlıkta dönüşüm, Türkiye'yi teknolojik altyapısı güçlü hastanelere kavuşturdu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni yatırımlar ve inşa edilen şehir hastaneleri ile 2003 yılında 49 olan hastane binalarının ortalama yaşı 13'e indi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, "Sağlıkta Dönüşüm" anlayışıyla sağlık hizmeti verilen hastanelere yönelik önemli yatırımlar hayata geçirildi. Bu kapsamda yeni hastaneler açılırken bazı hastanelerde de yenileme çalışmaları yapıldı.

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleri, uluslararası standartlarda donanıma sahip ameliyathaneler, yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlara sahip, "her hastaya 1 oda" anlayışıyla hastaların konforunu ön plana çıkaran şehir hastanelerinin ilki, 2017'de hizmete girdi.

2003 yılında ortalama 49 olan hastane yaşı, başta şehir hastaneleri olmak üzere inşa edilen sağlık birimleri ve yeni yatırımlarla 13'e indi.

Türkiye'nin birçok ilinde açılan şehir hastaneleri, günlük yaşamda poliklinik ve cerrahi hizmetlerin yanı sıra özellikle Kovid-19 salgınının yükünü taşımada büyük katkı sağladı. Şehir hastanelerinde, salgında acil sağlık hizmetlerinden yoğun bakıma, aşılamadan muayeneye kadar birçok alanda hastalara şifa dağıtıldı.

"ŞEHİR HASTANELERİNDE, DEPREMDE VE SONRASINDA TÜM OPERASYONLAR YAPILABİLİYOR"

Sağlam altyapısıyla afet anında bile kesintisiz hizmet sunabilen, her yatağı yoğun bakım yatağına dönüşebilecek teknik altyapıya sahip ve gelecekte karşılaşılabilecek zorlukları aşmaya uygun tasarlanan şehir hastaneleri, izolasyonun zorunlu, yoğun bakım ihtiyacının yüksek olduğu Kovid-19 salgını sürecinde sağlık hizmet sunumunda devamlılık sağladı.

Birçok bölgesi deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, yeni yapılan hastaneler, afet dönemlerinde de hizmet sunumuna hazır hale getirildi. Bina zeminine yerleştirilen sismik izolatörlerle binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarların minimum seviyeye indirilmesine olanak sağlandı. Böylece hastanelerin deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlere devam edilebilmesi olanaklı kılındı.

Şehir hastaneleri, enerjinin, suyun ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek için çevre dostu bina tasarımları ile inşa edildi. Trijenerasyon sayesinde hastanelerin kendi enerjisini üretmesi ile enerji tasarrufu sağlandı.

HİZMETE GİREN, YAPIMI, İHALE VE PROJESİ SÜREN ŞEHİR HASTANELERİ

Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ve genel bütçe kaynaklarıyla yapılan şehir hastaneleri Türkiye genelinde arka arkaya hizmete girdi.

KÖİ modeliyle yapımı tamamlanan şehir hastaneleri ve yatak kapasiteleri şöyle:

"1595 yatak sayısına sahip Adana Şehir Hastanesi, 4 bin 50 yatak kapasiteli Ankara Bilkent ve Etlik Şehir hastaneleri, 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi, 1038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi, 1235 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi, 845 yatak kapasitesine sahip Isparta Şehir Hastanesi, 2 bin 682 yatak kapasiteli İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, yatak sayısı 558 olan Manisa Şehir Hastanesi, 1330 yatağa sahip Mersin Şehir Hastanesi, 605 yatak sayısına sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi ve 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi."

KÖİ modeli ile yapımı tamamlanan şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 22 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

Aynı modelle yapımı devam eden şehir hastaneleri ise şöyle:

"Yatak sayısı 1875 olan Gaziantep Şehir Hastanesi, 2060 yatak kapasiteli İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 1210 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi. KÖİ modeli ile yapımı devam eden şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 5 bin 755."

GENEL BÜTÇE KAYNAKLARIYLA YAPILAN ŞEHİR HASTANELERİ, TOPLAM 6 BİN 730 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Genel bütçe kaynaklarıyla yapılan şehir hastaneleri de şöyle:

"Yatak kapasitesi 1205 olan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 1000 yatak kapasiteli İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, 800 yatak kapasiteli İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 1570 (+700) yataklı Erzurum Şehir Hastanesi, 1100 yataklı Balıkesir Şehir Hastanesi ve 1055 (+400) yatak kapasiteli Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi. Genel bütçe kaynaklarıyla yapılan şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 6 bin 730."

Genel bütçe kaynaklarıyla yapımı devam eden şehir hastaneleri ise şunlar:

"950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi, 900 yataklı Samsun ve Ordu Şehir hastaneleri, 1000 yatak kapasiteli Antalya, Denizli ve Sakarya Şehir hastaneleri ile 1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi. Genel bütçe kaynaklarıyla yapımı devam eden şehir hastanelerinin toplam yatak sayısı da 7 bin 450."

Genel bütçe kaynaklarıyla ihale ve projesi devam eden 5 şehir hastanesi bulunuyor. Bunlar, 1000 yatak kapasiteli Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi, 900 yatak kapasiteli Trabzon Şehir Hastanesi, 750 yatak kapasiteli Mardin Şehir Hastanesi, 2 bin 100 yatak kapasiteli İstanbul Sancaktepe (1.Etap) Şehir Hastanesi ve 800 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi.

Etiketler : sağlık bakanlığı şehir hastaneleri teknoloji
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