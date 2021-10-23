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23 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00

Sağlıkta 'dijital denetim' dönemi başlayacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel sağlık tesisleri ve verdikleri sağlık hizmetlerine yönelik "dijital denetim" dönemi başlatılacak.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ile geliştirilen ve kısaca "Den-İz" olarak isimlendirilen "Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi" kapsamında denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu yapılacak.

Uygulama, elektronik ortamda tablet, mobil telefon, dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilecek.

Web/mobil tabanlı dijital dönüşüm platformu olan Den-İz sistemi, ilk aşamada özel sağlık tesislerinin olağan denetimlerinde kullanılacak.

Bunun yanı sıra ihbar ve şikayetlere istinaden veya yazılı ve görsel basın, işitsel yayınlar, sosyal paylaşım siteleri, elektronik ortam ve benzeri iletişim kanallarında ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelere aykırı olan bildirim ve faaliyetlere istinaden gerçekleştirilecek olağan dışı denetimlerde de sistem uygulanacak.

Uygulama, Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüğü denetim ekipleri tarafından kullanılmak üzere 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.

Daha sonra aşamalı olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait sağlık tesisleri de sisteme dahil edilecek.

"Denetim sonuçları anlık raporlanabilecek"

Den-İz sistemi kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar, uygulanacak idari yaptırımlar ve bu yaptırımlara dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve hükümler, sitem üzerinden anında görülerek gerçek zamanlı uygulanabilecek.

Gerçekleştirilen denetimler ve uygulanan idari yaptırımlar anında izlenebilecek, denetim sonuçları anlık raporlanabilecek.

Bu sayede merkez ve taşra teşkilatının etkin ve hızlı karar alma yetisinin artırılması, iş gücü, zaman ve kağıt, basılı form ve benzeri kırtasiye materyali kaynaklı maliyet tasarrufu sağlanacak.

Den-İz sistemine "www.deniz.saglik.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

İl sağlık müdürlükleri yetkilileri ve denetleyiciler, Den-İz sisteminin uygulama süreci ile ilgili tüm soru ve destek taleplerine ait kayıtların hızlı şekilde cevaplanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi'ne anında ulaşabilecek.

DEN-İZ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DENETİMLERLE NE SAĞLANABİLECEK?

Den-İz sistemi kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin birçok önemli çıktısı olacak.

Sistemin uygulanmasıyla elde edilecek sonuçlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"- Tüm denetim aşamalarının (planlama, denetleme, uygulama, raporlama, değerlendirme, izleme, koordinasyon) sistem üzerinden yapılabiliyor olması, olası risklerin sıfıra indirgenmesini ve olabilecek hataların önüne geçebilmesini sağlayacak.

- Sistemin sağladığı bilgilendirme (mevzuat, ruhsat/ faaliyet izin belgesinde yer verilen hususlar gibi) sayesinde gerekli bilgiye anında ulaşma imkanı, oluşabilecek aksaklıkların önüne geçerek iş gücü tasarrufu sağlanacak.

- Denetim ve idari yaptırım sonuçları anında raporlandığından zamansal kayıplar ve hatalar önlenecek.

- Dijital çağın gereklerine uygun olarak sistemli, planlı, programlı ve kapsamlı şekilde her işlem her aşamada kontrol edilebilecek.

- Sağlık tesislerinin geriye dönük denetim sonuçlarına ulaşmasına imkan veren Den-İz sistemi ile kurumsal denetim hafızası oluşturulacak.

- Uygulanması gereken idari yaptırımlar sistem tarafından otomatik hesaplanarak karşılaştırmalar yapılabilecek, bu sayede hata payı sıfıra indirgenecek.

- Denetim süreçleri ve idari yaptırımlar bir bütün halinde gerçekleştirileceği için denetlemelerde iş yükü ve zaman kaybı azalacak, maliyet tasarrufu elde edilebilecek.

- Denetimler ile idari yaptırımlar sonucunda oluşan ve analiz edilmesi gereken sonsuz büyüklükteki veri kaynakları daha hızlı, kapsamlı biçimde sağlık politika yapıcılarının erişimine sunulacak.

- Sağlık tesislerinin denetim süreçlerinin merkezi veri tabanından izlenebilir olması sağlanacak.

- Sağlık tesislerinin kağıtsız denetimi gerçekleştirilerek tüm süreçlerinde dijital dönüşüm tamamlanacak.

- Tüm veriler, interaktif arayüz üzerinden analiz edilebilecek ve karşılaştırma yapılabilecek.

- Sağlık tesislerinin denetlenmesi ve sonuçları anlık olarak izlenip raporlanacak.

- Sistem tarafından oluşturulan e-posta ve uyarılarla denetim süreçleri düzenli, şeffaf ve bilgilendirici olacak."

Etiketler : sağlık hizmetleri sağlık denetim sağlık bakanlığı sağlık haberleri
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