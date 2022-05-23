Sağlıksız yaşam Alzheimer riskini iki kat artırıyor

Yurt dışında yapılan bilimsel araştırma ile sağlıksız yaşam tarzının 65 yaş üstündeki kişilerde Alzheimer riskini yaklaşık iki kat artırdığı belirlendi. Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, hastalığın tedavisinde tam düzelme ya da "şifa" sağlayacak bir tedavinin henüz bulunmadığının altını çizerek, bu nedenle hastalığın kişinin yaşam tarzının düzenlenmesiyle önlenmesi ve yavaşlatılmasına ilişkin yeni bilimsel çalışmalar olduğunu ifade etti. Naharcı, ortalama yaşam süresinin artışıyla gelecekte bilişsel bozukluk ve Alzheimer gelişme riskinin artmasının öngörüldüğüne dikkati çekti. Prof. Dr. Naharcı, "Araştırmada, Akdeniz tipi diyetle beslenmek, haftada 150 dakika yapılan orta ve yüksek şiddette fiziksel aktivite, hafıza güçlendirici aktivitelere iştirak etmek, sigara ve alkol içmemek sağlıklı yaşam tarzı skorunu oluşturan 5 faktör olarak belirlendi. Bu faktörlerden 4 veya 5'ini sağlayabilenlerin sağlıklı, en fazla birini sağlayabilenlerin ise sağlıksız yaşam tarzında olduğu düşünüldüğünde, sağlıklı yaşam tarzına sahip olan kadınların olmayanlara göre 65 yaşından itibaren ortalama 3,1 yıl daha fazla yaşadığı görüldü" dedi.