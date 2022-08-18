Diyetisyen Melda Gizem Tavukçuoğlu, doğru bir kilo verme süreciyle ayda 2 kg kilo kaybının sağlıklı olarak tanımlandığına dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; haftada 0,5-1 kg arasında kilo vermenin en sağlıklı yol olduğunu söyleyen Dyt. Tavukçuoğlu, "Bu, ayda 2 ila 4 kg verimine eşittir. Kilo vermenin en önemli yanı vücudumuzda yağ kaybı olması durumudur. Kısa sürede ve hızla bir şekilde verilen kilolar yağ kaybı yerine su ve kas kaybına sebep olmaktadır. Hızlı kilo vermek değil, hayatınız boyunca uyguladığınız sürdürülebilir ve sağlıklı olan bir beslenme planı çok daha önemlidir. Doğru bir kilo verme süreci vücutta yüzde 80 yağ kaybı yüzde 20 kas kaybı yaratırken hızlıca ve sağlıksız bir şekilde verilen kilolar ise vücutta yüzde 50 yağ kaybı yüzde 50 kas kaybı yaratmaktadır. Genel olarak bu tür beslenme, yaşam biçiminize ve sosyal aktivitelerinize göre size özel olarak hazırlanmalıdır. Yani kişiye özgü olmalıdır. Bu durumda vücut şekli korunabilmekte, süreklilik sağlanabilmekte, doğru bir şekilde kilo verilebilmekte ve daha sağlıklı bir yaşam biçimi mümkün olabilmektedir" dedi.