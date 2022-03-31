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31 Mart 2022 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 07:54:00

Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

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Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için özellikle sahur ve iftarda bir bardak laktozsuz süt içilmesi öneriliyor.

Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için özellikle sahur ve iftarda bir bardak laktozsuz süt içilmesi öneriliyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, "Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Sindirim sisteminin zorlanması da halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlığın oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu dönemde laktozsuz süt gibi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan içeceklerin tüketilmesi çok önemlidir" dedi.

Etiketler : laktozsuz süt Prof. Dr. Neriman İnanç Oruç tutanları
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