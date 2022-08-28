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28 Ağustos 2022 Pazar 23:13:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 23:13:00

Sağlık çalışanlarına müjdeli haber... Teşvik ödemeleri yarın belli olacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının alacağı teşvik ödemesinin miktarının yarın belli olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bugün yaptığı paylaşımlarda teşvik ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil." diyerek teşvik ödemelerinin ayrıntılarını anlatmaya başladı.

Bakan Koca, her zam döneminde maaşla artacak bir teşvik ödemesi paketi olduğunu vurgulayarak, "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi en son duyurarak, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." diyerek paylaşımını noktaladı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık çalışanları Teşvik ödemesi
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