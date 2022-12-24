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24 Aralık 2022 Cumartesi 22:04:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 22:04:00

Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, piyasadan toplatılan difteri tetanoz aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir firmaya ait tetanos difteri aşılarının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmadığı, son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulandığı belirtilerek, "Gerekli kontrolleri yapılmış, kullanıma uygun, yeterli miktarda aşı stoğumuz mevcuttur" denildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tetanos difteri aşılarının geri çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kullanıma sunulan her aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Referans Laboratuvarlarında yeniden analiz edildiği, etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunduktan sonra kişilere uygulanana kadar Aşı Takip Sistemi ile takip edildiği belirtildi.

TİTCK tarafından geri çekme işlemi başlatılan "Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon" isimli ürünün erişkinlere uygulanan tetanos difteri aşısı ve teknoloji transferi desteği sağlanarak Türkiye'de ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşı olduğu ifade edildi.

Üretimin her sürecinin TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu aşının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmamıştır ancak son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulanmıştır. Yeni üretilen aşılar, özel şartlarda izlenerek raf ömürleri 3 yıla kadar peyderpey uzatılmaktadır. Söz konusu aşının raf ömrü de böyle bir sürecin sonunda 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Bu durum, söz konusu aşının miadının uzatılması işlemi değildir. Gerekli kontrolleri yapılmış, kullanıma uygun, yeterli miktarda aşı stoğumuz mevcuttur. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı tetanos Halk Sağlığı
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