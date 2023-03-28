Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı." ifadeleriyle Sağlık Bakanlığına personel alımı yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımını şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurdu:
"Türkiye'nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı. Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak."