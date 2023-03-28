Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımını şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurdu:

"Türkiye'nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı. Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak."