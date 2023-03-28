VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 dakikada iftar yapmayın
Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti
Uçan balık ilk uçuş için gün sayıyor!
Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi
28 Mart 2023 Salı 09:19:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 09:19:00

Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı." ifadeleriyle Sağlık Bakanlığına personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımını şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurdu:

"Türkiye'nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı. Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak."

Etiketler : sağlık bakanlığı fahrettin koca personel alımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX