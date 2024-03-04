VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da suç oranları düştü
İtalya, Filistin halkına yardım için yeni bir insani girişimi teşvik edecek
Avrupa Birliği'nden Apple'a milyar dolarlık ceza
"Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer kalmayacak"
Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Yapay zeka uygulamaları insan gücünün yerini almaya başladı
04 Mart 2024 Pazartesi 15:50:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 15:50:00

Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Etiketler : sağlık bakanlığı personel yerleştirme sonuçları
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX