Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.