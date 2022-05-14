VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blockchain ve NFT içerikli bölümler geliyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 14 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı öncesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı
Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı
Başkan Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım fiyatında yüzde 73'lük artış
PERİŞAN MUTLULUK
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU
Devlet desteğiyle çiftlik sahibi oldu
Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor
Eşinin yerine 24 saat mesaide
Yanlış park engellilere 'barikat' oluyor
Ay toprağında bitki yetiştirildi
Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Galada aşk
Rapçiler bir arada
Limon adam Ferdi
Yazın çalışacak
Londra'da oyun izledik
Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Başkan Erdoğan: Gerçekten gurur verici bir eser oldu
Bakan Yanık duyurdu... Yarın hesaplara yatıyor
Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi
14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:18:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:18:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 14 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 14 Mayıs 2022 korona tablosu...

Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

AA'da yer verilen habere göre, Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1645 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 623 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Günlük Koronavirüs Sağlık Bakanlığı covid-19
Kaynana sessizliği

Kaynana sessizliği
Taraftarın isteğini geri çevirdi

Taraftarın isteğini geri çevirdi
Kızımın oyuncu olmasını istemem

Kızımın oyuncu olmasını istemem
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!
Tanıtım elçisi oldu

Tanıtım elçisi oldu
İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

İhanet iddiasında kılıçlar çekildi
Akıl hocası Rıdvan

Akıl hocası Rıdvan
İkinci projeye imza attı

İkinci projeye imza attı
Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor

Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX