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02 Kasım 2023 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 15:08:00

Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

Etiketler : sağlık bakanlığı engelli işçi resmi gazete
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