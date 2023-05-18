Bakan Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."