Bakan Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama

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18 Mayıs 2023 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 14:53:00

Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, 15 Nisan'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

Etiketler : fahrettin koca tus konttenjan
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