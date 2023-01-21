VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
21 Ocak 2023 Cumartesi 16:05:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 16:05:00

Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranının yüzde 86,2'ye çıktığını belirterek randevularına ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili paylaşımda bulundu.

MHRS'nin randevu kapasitesinde büyük artış yaşandığını aktaran Koca, "9-13 Ocak 2023 haftasında açılan muayene kapasite sayısı 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemde 3 milyon 362 bin 425 olan bu sayı yüzde 55 artış göstermiş oldu. Size bu haberin daha da iyisini vermeye çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sistem üzerinden alınan randevulara gitme oranlarıyla ilgili de şu bilgilere yer verdi:

"MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2'ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49'una ise randevusuz bakılıyor."

Etiketler : fahrettin koca mhrs randevu sağlık merkezi hekim randevu sistemi
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Pınar Deniz'i yıkan ölüm

Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Burcu Biricik korkuttu

Burcu Biricik korkuttu
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Annesini yanına alıyor

Annesini yanına alıyor
Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX