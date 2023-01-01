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01 Ocak 2023 Pazar 17:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:45:00

Sağlık Bakanı Koca yeni yılı İstanbul'daki hastanelerde karşıladı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni yıla görev başında giren sağlık çalışanlarını ve yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi.

Burada yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden ve aileleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sonrasında acil servisi gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Koca, gece yarısından saat 07.00'ye kadar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri ile Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal ve Ümraniye eğitim ve araştırma hastanelerinin acil servislerini dolaştı.

Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan ve hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, Okmeydanı'ndan Seyrantepe'ye geçerken görevden dönen 112 Ambulans ekibiyle de bir süre sohbet etti.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca istanbul hastane
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