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11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:17:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:20:00

Sağlık Bakanı Koca uyardı! "Hekimlere karşı oluşturulmaya çalışılan algıyı dikkate almayın"

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Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapının, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Şiddeti lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara ruhsatlı silah verilsin" talebini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu sözleri kullandı:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir? Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim, doktor Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

Etiketler : Fahrettin Koca Doktorlar silah
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