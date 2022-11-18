Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından personel alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu.

31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.