Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek muayene olmaya gelen hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, hastanede vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Defne Devlet Hastanesi hizmetinin 3. gününde. Büyüklerimizin hayır duası ve yavrularımızın gözlerindeki umut hepimize mükafat olarak yeter. pic.twitter.com/RfEmOk3S8Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2023

Koca ayrıca hastanede bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Koca'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ve diğer ilgililer eşlik etti.