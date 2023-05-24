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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:03:00

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek muayene olmaya gelen hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, hastanede vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Koca ayrıca hastanede bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Koca'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ve diğer ilgililer eşlik etti.

Etiketler : fahrettin koca defne devlet hastanesi hatay ziyaret
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