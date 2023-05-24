Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek muayene olmaya gelen hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, hastanede vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Defne Devlet Hastanesi hizmetinin 3. gününde. Büyüklerimizin hayır duası ve yavrularımızın gözlerindeki umut hepimize mükafat olarak yeter. pic.twitter.com/RfEmOk3S8Y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2023
Koca ayrıca hastanede bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.
Bakan Koca'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ve diğer ilgililer eşlik etti.