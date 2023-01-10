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10 Ocak 2023 Salı 12:08:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 12:08:00

Sağlık Bakanı Koca: Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, "Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV'nin önüne geçti. Son bir hafta, 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde influenza görülme sıklığının, solunum yolu virüsünün (RSV) önüne geçtiğini belirterek, "Son bir hafta, 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'de artan grip vakalarının" sorulduğu Bakan Koca, "Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV'nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) önüne geçti. Son bir hafta, 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda." yanıtını verdi.

Görülme sıklığında influenzadan sonra RSV, Rhinovirüs ve Kovid-19'un geldiğini aktaran Koca, Kovid-19'un toplam vakaların yüzde 5-6'sı seviyesinde seyretmeye devam ettiğini, endişeyi gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "sahte ilaç" iddialarının sorulması üzerine, şunları ifade etti:

"Burada yapılmak istenen şeyin ne olduğunu size açıklayayım, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerden, Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi, ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor. TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye'de ruhsatlandırır veya yurt dışı ilaçsa, etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor.

Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise ucuz maliyetli ancak kalitesi belirsiz ilaç getirilerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eş değer kılınıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını yani rantı bozan bir kılavuz. Bu iddialar bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek."

"TİTCK KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE'YE BİR KUTU DAHİ GİRMEDİ"

Sahte kanser ilacı iddialarına ilişkin soruşturmalarını 2019'da tamamladıklarını hatırlatan Koca, "Soruşturma, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

TİTCK kayıtlarına göre, Türkiye'ye Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu ilaçtan bir kutu dahi girmediğinin altını çizen Bakan Koca, bu ilacın hiçbir şekilde hastalarda kullanılmadığını vurguladı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca sahte ilaç bangladeş
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