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31 Aralık 2022 Cumartesi 17:07:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 17:07:00

Sağlık Bakanı Koca, 2022'deki muayene sayısını paylaştı

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanı Koca, 2022 yılında hastanelerdeki toplam muayene sayısının 465 milyon 444 bin 49 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılında hastanelerdeki toplam muayene sayısının 465 milyon 444 bin 49 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Son 15 gün hariç, 2022'de Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde yapılan muayene sağılarını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında, "Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693'ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz" dedi.

Etiketler : fahrettin koca hastane muayene sayısı
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