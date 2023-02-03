Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlilik öncesi çiftlerde yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs ayında başlattıklarını hatırlattı.

Bugüne kadar 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptıkları bilgisini veren Koca, SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettiklerini aktardı.

SMA'ya karşı yeni bir dönemde olduklarını ifade eden Koca, SMA tanısı konup, hepimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlandığını belirten Koca, "Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

"SMA HASTASI ÇOCUĞUNUZ YOKSA, BU, ASLA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEYEBİLİR"



Bakan Koca, şöyle devam eti:

"Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız."