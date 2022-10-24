Safra yolu kanserinin ameliyatsız tedavisi mümkün

Modern Tıp, özellikle kanser gibi çağımızın amansız hastalıklarına çözüm bulmak için yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Safra yolu kanserleri, teşhis esnasında çoğunlukla ameliyat edilemeyecek kadar ilerlemiş ve tedavisi oldukça zor olan kanser çeşidi olarak biliniyor. Prof. Dr. Ercan Kocakoç, RF (radyofrekans) ablasyon yöntemi ile safra yolu kanserlerinin artık ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini açıkladı. Prof. Dr. Ercan Kocakoç, hastaların 1 hafta içinde normal hayatlarına dönebildiklerini dile getirdi. Safra yolu kanseri vakasında hastaların safra kanallarının tıkanmasına bağlı genellikle kaşıntı ve sarılık şikâyeti ile doktora başvurduklarını anlattı. Ameliyat olamayacak nitelikteki hastalarda tıkanıklığı gidermek ve sarılığı ortadan kaldırmak için önce ciltten bir iğne ile safra kanallarına girildiğini söyledi.

