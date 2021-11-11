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11 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00

Sadece su içerek kilo verilmez

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Özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da sadece su tüketerek zayıflamak mümkün değildir.

Özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da sadece su tüketerek zayıflamak mümkün değildir. Sağlıklı beslenme danışmanı İlknur Özkuş "Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında "sık su tüketin" cümlesi geçer. Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir. Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir. Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve İdeal Kilonuza ulaşmak istiyorsanız spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız" dedi. Özkuş, "Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak su tüketerek kilo verme işlemi mümkün değil" diye konuştu.

Etiketler : su içerek kilo verilmez kilo problemi Sağlıklı beslenme
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