Sadece güneş yetmez! D Vitamini için sağlıklı beslenin

Kemikler ve bağışıklık sistemi için önemli olan D vitamini aynı zamanda depresyondan korunmada da etkili. Güneş ışığı en önemli D vitamini kaynağı olsa da sağlıklı beslenme de bu noktada etkili rol oynuyor.

Kas-kemikler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, beyin gelişiminde ve depresyon riskinin azaltılmasında önemli rol oynayan D vitamini, eksikliğinde birçok hastalığa neden olabilir. Güneşten hoşlanmayan veya yoğun çalışma temposu içinde güneşe çıkmayı ihmal eden insanlar, süt alerjisi olanlar veya vegan diyet uygulayanlar ve koyu tenli insanlarda D vitamini eksikliğinin olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, "D vitamini eksikliği kemik kaybına, düşük kemik yoğunluğuna neden olarak kemik kırılma ihtimalini arttırabilir. D vitamini eksikliği çocuklarda 'raşitizm' ve yetişkinlerde 'osteomalaz' denilen kemik hastalıklarına neden olabilir" dedi.

DIŞARIDA 15 DAKİKA KALMAK YETERLİ

D vitamini almanın en kolay yolunun cildin doğrudan güneş ışığına, özellikle de ultraviyole B ışınlarına maruz kalması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, "Güneşte kalma süresi cildin özelliklerine göre değişir. Açık tenli insanların cildi genellikle 30 dakika içinde pembeye dönmeye başlayacağından, vücudun ihtiyaç duyduğu D3 vitamini üretmek için sadece 15 dakika güneşe maruz kalmaları yeterli olur. Esmer tenli kişilerin D vitamini üretmek için güneşte kalma süresi daha uzun olabilir. Güneşe çıkma saati, cildin tonu ve iklim koşullarına göre güneşte kalma süresi değişkenlik gösterebilir" dedi.

EKSİKLİĞİNDE YORGUNLUK HİSSİ OLUŞUR

D vitamini eksikliğini etkileyen unsurların ten rengi ve vegan olmanın yanı sıra cildin güneş görmesini engelleyecek kıyafetler giymek, güneş ışığının daha az olduğu kuzey bölgelerinde yaşamak, obezite veya gastrik bypass ameliyatı, emzirilen ve D vitamini takviyesi almayan bebekler, gebelik ve yaşlanmanın yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, D vitamini eksikliğinin tipik bir belirtisinin olmadığını vurgulayarak, "Genellikle kemiklerde ağrı, yorgunluk gibi yakınmalara neden olabilir. Bazen de hiçbir belirtisi olmayabilir" diye konuştu.

YAĞLI BALIKLAR VE YUMURTA SARISI

Genel olarak güneş ışığına maruz kalmanın vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamini almak için en iyi yol olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Atasoyu, "D vitamini içeren yiyeceklerin tüketimi de oldukça yararlı. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, mısır gevreği, süt, yumurta sarısı, portakal suyu, tahıl, sığır karaciğeri ve yoğurt D vitamini yönünden oldukça zengin besinler arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

FAZLA OLMASI DA HASTALIK SEBEBİ

D vitamininin aşırı dozda alınmasının da eksikliği gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, "Vücutta çok fazla D vitamini varsa, kalsiyum seviyeleri yükselir ve hiperkalsemiye neden olabilir. Hiperkalsemi iştahsızlık, fazla miktarda idrara çıkma, böbrek yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, susuzluk hissi, kabızlık, bulantı-kusma, bilinç kaybı, koma gibi ciddi durumlara yol açabilir" şeklinde konuştu.