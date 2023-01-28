Saçları korumak için şampuan parabensiz, sülfatsız olmalı

Uzmanlar günlük 100-150 tel saç dökülmesinin normal olduğunu, fazlası varsa doktora danışmak gerektiğini söylüyor. Dökülmelere karşı parabensiz, sülfatsız şampuan öneren Dermatoloji Uzmanı Doktor Nihan Yüksel Çanakçı, "Genetik yatkınlık nedeniyle oluşan erkek tipi saç dökülmesinde her iki şakak çizgisinde açılma, alın çizgisinde geriye doğru çekilme, zamanla saçın arka tepesinde seyrelme ve genel kelleşme görülebilir. Kadınlarda ise daha çok tam tepe bölgesinde merkezden yanlara doğru çam ağacı gibi seyrelme görülür" dedi. Günde 100-150 telden fazla saç dökülmesi ile muayene sırasında 25-50 saç telinin sıkıştırılmasıyla yapılan saç çekme testinde 10-15 saç teli gelmesinin dikkate değer bir saç dökülmesi olduğunu sözlerine ekledi.



GÜNEŞTEN DE KORUMALI

Saçların, tozlu, kirli, havasız ortamda çalışma kepeklenme, hızlı yağlanma gibi durumlardan etkilendiğine değinen Dr. Çanakçı bu durumlarda parabensiz, sülfatsız şampuanlarla günlük yıkama, kepeklenme-yağlanma karşıtı şampuanları tavsiye etti. Özellikle yaz aylarında güneşin saç yapısında yoğun bulunan keratine zararlı etkisine dikkat çeken Dr. Çanakçı "Güneşten şapka ile korunmak ve güneş koruyucu saç spreylerinden kullanmak yararlı olabilir. Saçı besleyici nitelikteki yağlardan duş öncesi/sonrası uygulanabilir. Haftada 1 veya 2 keratin bakım yapılabilir. Bunlarla beraber fazla ısıl işlem uygulamamak, ev tipi fön/maşa cihazları çok kullanmamak gerekir" dedi.