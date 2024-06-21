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Saç kepeğine kapı gibi çözümler
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21 Haziran 2024 Cuma 11:50:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 11:50:00

Saç kepeğine kapı gibi çözümler

Kaynak: GUNES.COM

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Kepek, saç derisinin ölü deri dökmesiyle oluşan bir deri hastalığıdır. Beyaz ya da gri renkte olan küçük parçacıklar, giysilere dökülerek rahatsızlık verir. Peki saç derisine rahatsızlık veren kepek nasıl geçer? İşte cevabı…

Kepek, saç derisinin aşırı kurumasından, yağlanmasından ve bazı cilt hastalıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Peki kepeğe sebep neden olan faktörler nelerdir? Kepekten nasıl kurtuluruz? İşte detaylar...

Saç kepeğinin sebepleri nelerdir?

Saç Derisi Yağı Üretimi: Her saç yağ üretir. Bazı saçların fazla yağ üretmesi ve yağlı kalması kepeği oluşturan etkenlerden biri olabilir.

Mantar Enfeksiyonları: Vücudumuzda mantar oluşumunu nasıl karşılıyorsanız aynı karşılamayı saç derisi için de bekleriz. Çünkü saç derisinde mantar oluşması mümkün. Malassezia adı verilen bu mantarlar, saç derisinde aşırı büyüdüğünde kepek oluşturabilir.

Cilt Hastalıkları: Cilt hastalıkları kepek oluşumunun sebeplerinden biridir.

Saç Derisi Kuruluğu: Saç derisinin kuruması, kepek oluşumuna katkıda bulunabilir. Soğuk hava, sık sık saç yıkamak veya aşırı sıcak su kullanmak gibi faktörler saç derisini kurutabilir.

Stres: Her sıkıntının başı olan stres, kepeğe sebep olabiliyor. Stres, vücutta hormonal değişikliklere neden olabilir ve bu da saç derisi sağlığını etkileyebilir.

Saç Bakım Ürünleri: Bazı saç bakım ürünleri, saç derisini tahriş edebilir ve kepek oluşumuna yol açabilir.

Çözüm Önerileri

Saç kepeği sorununu azaltmak için düzenli saç bakımı yapmalı, uygun şampuanlar kullanmalı ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmelisiniz. Eğer saç kepeği sorununuz devam ediyorsa, bir dermatologdan yardım almanız önemlidir.

Evde yapılacak çözümler

Saçları elma sirkesi ile yıkayıp bolca durulamak

Saç dibindeki kuruluğu engellemek amacıyla zeytinyağı maskesi yapmak

Saç dibine karbonat veya kabartma tozuyla masaj yapmak

Isırgan otunu suda kaynatarak saç dibine masaj yapmak

Etiketler : kepek saç derisi deri hastalığı
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