Saç ekimi en çok kariyer için yaptırılıyor

Saç ekim uzmanı Fatma Dursun, dünya genelinde saç ekenlerin yüzde 87,3'ünün erkek olduğunu açıkladı. Fatma Dursun, Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği tarafından yaptırılan "Neden saç ekimi yaptırıyorsunuz?" anketinin sonuçları açıklandı. Saç ekimi yaptıran danışanların yüzde 87,3'ünün erkek, dünya çapında insanların yüzde 34,7'sinin ise kariyer nedeniyle saç ekimi yaptırdığı ortaya çıktı. Dünyada sağlık turizmine katılan kişi sayısının günümüzde 10 milyon kişi olduğunu kaydeden Dursun, "Bu hizmetlerden sağlanan gelirin ise yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında dünya çapında 700 binden fazla saç ekimi uygulamasının yapıldığı, 2022 yılında ise hasta sayısının yüzde 7 artarak 2 milyonu aştığı düşünülüyor. Peki insanlar neden saç ekimi yaptırıyor? Bu sorunun da cevabı yapılan anketle ortaya çıktı. Ankete göre dünya çapında insanların yüzde 34,7'si kariyer nedenleriyle saç ekimi yaptırıyor. Yüzde 37'si sosyal yaşamlarını iyileştirmek için saç ekimini tercih ediyor. Saç ekimi yaptıran hastaların yüzde 87,3'ü ise erkek" dedi.

