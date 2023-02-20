Saç dökülmesinin bir nedeni de: vitamin eksikliği

Bir çok kişinin sorunu olan saç dökülmesinin zamanında tedavi edilmesi gereken ve bazen başka sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabilen dermatolojik bir rahatsızlık olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Meltem Özer, "Vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormonal bozukluklar, stres ve ruhsal travmalar saç dökülmesine neden olabilir" dedi. Dr. Meltem Özer, saç dökülmesinin vücutta ters giden birçok durumun belirtisi olabileceğini söyleyerek, "Saç dökülmesi yaşayan bireyin vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormon bozuklukları, romatizmal ve enfeksiyöz hastalıklar açısından sorgulanması ve muayene edilerek gerekli tetkiklerinin yapılması gerekir" dedi.