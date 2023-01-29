RSV enfeksiyonu Kovid'e yakalanma riskini artırıyor

Bulaşıcı bir hastalık olan RSV, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanan kişilerde akciğer enfeksiyonuna neden olarak daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Spesifik bir tedavisi bulunmayan bu hastalıkta kullanılan ve RSV aşısı olarak bilinen antikor uygulanması, risk grubunda bulunan çocuk ve yetişkinlere yapılabiliyor. Kişisel ve ortam hijyeninin sağlanması ile yakın temastan kaçınılması hastalığın bulaşmasını engelleme yollarını oluştururken, hastalandıktan sonra evde yapılabilecek uygulamalarla da semptomların hafifletilmesi sağlanabiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Burak Emekli, "RSV enfeksiyonundan korunma yolları arasında RSV'nin yüzeyinde bulunan bir yapıya karşı geliştirilen antikor uygulaması olan RSV aşısı bulunmaktadır. Gebelik haftası 29 haftadan küçük ve takvim yaşı 1 yaşından küçük bebekler, gebelik haftası 32 haftanın altında ve takvim yaşı 3 aydan küçük bebekler, kronik akciğer ve kalp hastalığı olan bazı bebekler sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz aşılanmaktadır. Aşılama ekim-mart ayı arasında RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz olacak şekilde uygulanmaktadır" dedi.