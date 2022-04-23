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23 Nisan 2022 Cumartesi 08:03:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 08:04:00

Romatizmal hastalıklar el ve bilek ağrısı yapar

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El travmalarının günlük yaşamı çok olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, doğru tanının önemine değinerek, "El ve el bileği ağrılarında öncelikle doğru tanı çok önemlidir, böylece erken dönemde başlanan tedavi daha iyi sonuç verir" dedi.

El travmalarının günlük yaşamı çok olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, doğru tanının önemine değinerek, "El ve el bileği ağrılarında öncelikle doğru tanı çok önemlidir, böylece erken dönemde başlanan tedavi daha iyi sonuç verir" dedi. El ve el bileği ağrısının nedenlerine değinen Dr. Barutçu, bunları şöyle açıkladı:

"El ve el bileği ağrısı; kemik, eklem, eklem çevresi yumuşak dokular, sinir sıkışmaları, damarsal sebepler, romatizmal hastalıklar sebebiyle oluşabilir. Elde eklem iltihabının en sık sebebi, yaşlılarda kireçlenme, gençlerde romatoid artrittir. Burkulma, bilek eklemlerin etrafındaki bağların incinmesi sonucu elin bir süreliğine hareketinin kısıtlanmasıdır. Karpal tünel sendromu, bilekte bulunan sinir dokularının hasar görmesi sonucu işlevini yapamamasıyla ortaya çıkar. Ganglion kisti, iyi huylu bir kist çeşididir, içi sıvı dolu kapsüllerden oluşur. Bilek bölgesinde şişlik ile kendini gösterir, vücudun diğer bölgelerine yayılmaz."

Etiketler : Romatizmal hastalıklar El ve el bileği ağrısı Uzm. Dr. Nurhan Barutçu
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