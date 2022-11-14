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14 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00

Romatizma eklemlerde kalıcı hasar bırakabilir

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Halk arasında eklem romatizması ya da iltihaplanması olarak bilinen ve pek çok alt tipi olan artrit hastalığında tedaviye geç kalınmasının eklemlerde kalıcı hasar bırakabildiği belirtildi.

Halk arasında eklem romatizması ya da iltihaplanması olarak bilinen ve pek çok alt tipi olan artrit hastalığında tedaviye geç kalınmasının eklemlerde kalıcı hasar bırakabildiği belirtildi. Prof. Dr. Şükran Erten, artritin genellikle sinsi başlayan bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, eğer enfeksiyonla ilerleyen bir seyir varsa hastalığın çok daha belirgin bulgularla kendini gösterebildiğini söyledi. Kişilerin belirtilere karşı duyarlı olması gerektiğine işaret eden Erten, "Başlıca belirtiler, eklemlerde şişme, ısı artışı, ciltte kızarıklık, ağrı ile kendini gösterir" dedi. Erten, tanı ve tedavide geç kalınmasının çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Hastalık, tedaviye geç kalınması halinde eklemlerde kalıcı hasar bırakabilir, bu da sakatlıkla sonuçlanabilir. Bu durumda, her geçen gün hastanın tutulumu olan eklemi kullanması zorlaşıyor, kişide hem fiziksel hem sosyal problemlere neden oluyor. Bazı artrit tiplerinde ise sistemik tutulumlar da olabiliyor, yani akciğer, böbrek, beyin gibi organ tutulumları oluyor, organlarda hasar bırakabiliyor ve ölümcül olabiliyor. Bunun için erken tanı ve tedavi, hem hastanın hayatını kurtarıyor hem de kalıcı eklem hasarının önüne geçilebileceğinden yaşam kalitesini artırıyor. Çok erken evrede tanı sonrası tedavi ile hastanın tam olarak iyileşmesi mümkündür ancak hasta ömür boyu takip altındadır. Tedavide egzersiz, fizik tedavi de uygulanıyor."

Etiketler : Romatizma eklemlerde kalıcı hasar Prof. Dr. Şükran Erten
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