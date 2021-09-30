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30 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00

Rollerin doğru paylaşımı ailede mutluluğu artırıyor

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Ailede bireylerin rol paylaşımının, aynı zamanda huzur ve mutluluğun sağlanması için de en önemli faktörlerin başında geliyor.

Ailede bireylerin rol paylaşımının, aynı zamanda huzur ve mutluluğun sağlanması için de en önemli faktörlerin başında geldiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Modern dünyada yaşam koşullarının etkisiyle evdeki rollerde önemli değişiklikler yaşandı. İş hayatına atılan kadın, evde anne rolünde üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirirken eşinden de yardım ve destek bekliyor. Bu rol paylaşımı, eğer dengeli bir şekilde gerçekleşirse ailede mutluluk artıyor" dedi.

"Evlilik kurumuna daha önce sevgi yuvası diyorduk şimdi güven yuvası diyoruz" diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sevgi artı, dürüstlük eşittir güven oluşuyor. Dürüst iş birliği olmazsa sevgi yetmiyor. Aşık oluyorlar, altı ay sonra aşk buharlaşıyor. İyi iş birliği kurabilmek önemlidir. Bunun için de rollerin ve sosyal rollerin netleşmesi gerekiyor. Bu rollerin belirlenmesi ise oturup konuşarak, birlikte zaman geçirerek mümkün oluyor. Evlilikte iki sihirli kelime var: Şefkat ve nezaket. Şefkat, sevgiden daha büyüktür, koşulsuz sevgi olarak bilinir. Nezaket, saygıdan daha büyüktür, incitmeden sonuç almayı sağlar. Sevgi ve şefkat kavramlarını ailede yaşatırsanız eğer sorunların farkında olmadan düzeldiğini görürsünüz. Saygı bencilce olabiliyor, korkudan da olabiliyor ama nezaket karşı tarafa değer vererek içinde empati olan bir saygıdır. Günümüzde empati erozyonu yaşanıyor. Böyle bir zamanda şefkat ve nezaket içinde empati olan sevgi ve saygı demektir. Aile de bu iki değeri yaşatırsak birçok sorun kendiliğinden çözülür." diye konuştu.

Etiketler : Rollerin doğru paylaşımı Prof. Dr. Nevzat Tarhan Ailede bireyleri
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