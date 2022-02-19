VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
Türkü performansı
Kral olarak dönüyor
Tansiyonu olanlara ‘ağrı kesici' uyarısı
Konya'da otobüs kazası
AK Parti ve MHP'lilere tehdit
AK Parti'den EYT için 2022 sinyali
Reflüsü olan sakız çiğnemesin
Fast food beslenme uykusuz bırakıyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 19 Şubat
Ukrayna'nın doğusunda patlama
DSÖ: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil
Numan Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu
"Enerji fiyatlarındaki artış kalıcı değil"
"Türkiye'nin çabasını memnuniyetle karşılıyoruz"
Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor
Kılıçdaroğlu HDP'ye direnemedi
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
Kritik detay ortaya çıktı! Hem emeklilik hem de kıdem tazminatı hakkı
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
19 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00

Reflüsü olan sakız çiğnemesin

ABONE OL

Reflü, midede bulunan; asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek borusuna gelerek, uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur.

Reflü, midede bulunan; asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek borusuna gelerek, uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur. Göğüs arkasında yanma hissi fark edilir, sırta ve boğaza yayılabilir. Bu yanma, yemeklerden 30 dakika sonra başlar, egzersiz ve öne eğilmekle artar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, "Reflüye karşı, yağlı yemeklerden kaçınılması, çay ve kahvenin aşırı derece tüketilmemesi, alınıyorsa alkolün kesilmesi, çikolata, biberli ve baharatlı gıdalar, portakal, limon gibi besinler ve kola gibi gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerekmektedir" dedi. Sipahioğlu, "Reflü sorunu olanlar, sakız çiğnemekten sakınmalıdır. Çünkü yutulan hava miktarı artar, bu da gaz ve reflüye yol açar" diye uyardı.

Etiketler : reflü mide sakız
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Saba'nın tahtını sallıyor

Saba'nın tahtını sallıyor
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Düğün hazırlıklar başladı

Düğün hazırlıklar başladı
Yer gök aşk

Yer gök aşk
Göcek'te kızımı darp etti

Göcek'te kızımı darp etti
Piyanistle düet

Piyanistle düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER