Reflüsü olan sakız çiğnemesin

Reflü, midede bulunan; asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek borusuna gelerek, uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur. Göğüs arkasında yanma hissi fark edilir, sırta ve boğaza yayılabilir. Bu yanma, yemeklerden 30 dakika sonra başlar, egzersiz ve öne eğilmekle artar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, "Reflüye karşı, yağlı yemeklerden kaçınılması, çay ve kahvenin aşırı derece tüketilmemesi, alınıyorsa alkolün kesilmesi, çikolata, biberli ve baharatlı gıdalar, portakal, limon gibi besinler ve kola gibi gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerekmektedir" dedi. Sipahioğlu, "Reflü sorunu olanlar, sakız çiğnemekten sakınmalıdır. Çünkü yutulan hava miktarı artar, bu da gaz ve reflüye yol açar" diye uyardı.

