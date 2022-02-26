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26 Şubat 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 09:00:00

Reflüde kanser riski var

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Reflü, tedavi edilmezse yemek borusundaki dokuda dönüşü olmayan değişiklikler meydana gelir. Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönebilir.

Uzun süre tedavi gerektiren bir rahatsızlık olan reflü, ihmal edilirse yemek borusundaki dokuda dönüşü olmayan değişiklikler meydana gelir. Doku kendi özelliklerini yitirir ve başka bir dokuya dönüşür. Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönebilir. Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Senem Küçükbaş, "Reflü, yemek borusu örtüsünün son derece hassas olması nedeniyle mide sıvılarıyla uzun süre temas etmesi sonucunda yemek borusunda zedelenme meydana gelmesidir. Yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saatin olması, ağır yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kilo kontrolünün sağlanması reflü tedavisinde oldukça önemlidir" dedi.

BİR BELİRTİ DE 'AĞIZ KOKUSU'

Dr. Küçükbaş şunları dile getirdi; "Reflü, ağrılı yutkunma, geğirme, hıçkırık, bulantı, kusma, sabahları ses kısıklığı, kronik kuru öksürükle ortaya çıkabilir. Ayrıca, sık tekrarlayan boğaz iltihapları, ağız kokusu, astım atakları, akciğer enfeksiyonları, dişlerde mine kaybı ve orta kulak iltihapları reflü ile ilişkili olabilir. Reflü kaynaklı göğüs ağrısı ise, göğüs kafesi arkasında, orta hatta bazen yukarı doğru boyuna veya kollara yayılan yakıcı ve sıkıştırıcı özellik gösterir. Reflü nedeniyle kanama, yemek borusunda darlık, kötü huylu tümör ortaya çıkabilir."

Kahve ve domatesten uzak durun

Reflü rahatsızlığının tedavisinde, diyet ve yaşam şeklinin değiştirilmesini gerektiğini ifade eden Senem Dr. Küçükbaş, "Hastalar çikolata, kahve, domates, salçalı ve mayalı yiyecekler, gazlı içecekler, turşu, soğan ve sarımsaktan uzak durmalı" dedi.

Etiketler : reflü mide rahatsızlıkları mide hastalıkları ağız kokusu
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