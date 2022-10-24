Reflü ve alerji de boğaz ağrısı yapar

Sık sık boğaz ağrısı yaşamak aslında ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Grip, nezle gibi hastalıkların doğal bir sonucu olarak gördüğümüz boğaz ağrısını daha fazla önemsemek gerekiyor. Dr. Ferit Şeyhzade, "Sabah ağzınız kuru uyanıyor ve sık boğaz enfeksiyonu yaşıyorsanız kıkırdak eğriliği ya da burun eti büyümesi probleminiz olabilir. Bunun yanı sıra, boğazda yanma ve yutkunmakla şiddetlenen ağrılarınızın en sık sebebi enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar çoğunlukla virüs kökenlidir. Soğuk algınlığı ve grip virüsleri gibi. Pek bilinmese de kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar; nispeten daha az görülen difteri ve boğmaca gibi bakteri kökenli enfeksiyonlar da boğaz ağrısı yapabilir" dedi. Boğaz ağrısı enfeksiyon dışı nedenlerden de kaynaklanabilir. Dr. Ferit Şeyhzade, "Alerjiler, uyku apnesine bağlı sağlıklı solunum olmaması, boğaz kuruluğu, kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanın yol açtığı tahriş, sese aşırı yüklenme, bağırma, gırtlak ve adale ağrıları, reflüye bağlı ağrılar ve bazı tümörler sık boğaz ağrısına neden olabilir" diye konuştu.

