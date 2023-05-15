Reflü seste çatallanma yapar

Midede yanma, ağza acı su, acı tat gelme, ağız kokusu gibi şikayetlerle gelen hastaların reflü olabileceğini söyleyen uzmanlar uyarılarda bulunarak günümüzde birçok kişide görülen reflünün kesin teşhisinin PH metre ölçümü yöntemiyle yapılabileceğini söyledi. Tıpta yemek borusunun mide ile birleştiği yerdeki kapakçık sisteminin bozulması ve midedeki yakıcı asidin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanan reflünün, en önemli belirtileri arasında göğüs arkasında yanma hissi ve ağza acı su gelmesi, midede yanma, ekşime, ses kısıklığı, ses çatallanması, inatçı ve kuru öksürük, astım yakınmaları, boğazda takılma hissi, ağız kokusu, diş problemleri, kalp krizine benzeyen göğüs ağrılarının olduğunu aktaran Doç. Dr. Nurettin Tunç, kapakçık sisteminin çalışmamasının birçok sebebi olabileceğini, bunlardan en önemlisinin midenin üst tarafının göğüs boşluğu içerisine doğru fıtıklaşması olduğunu ifade etti.

