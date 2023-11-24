Reflü kaynaklı göğüs ağrısının kalp krizi ile karıştırılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, reflünün ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bilal Toka, "Reflüde, asit yemek borusunu tahriş eder ve yemek borusunun ağrı rahatsızlık duyusu biraz daha yukarı bölgedeki sinirlerden beyne iletilir. Reflünün en sık semptomları veya hastada oluşturduğu belirtiler, göğüs kemiğinin arkasındaki bir yanma hissidir. Buna 'Heartburn' denir. Bu durumdan dolayı çoğu kez reflü, kalp krizi ile karıştırılabilir" dedi.