Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”

Recep Dağıstanlı; "Bildiğiniz üzere günümüzün nezlesi artık kanser diyebiliriz. Ne kadar dikkat ederseniz edin, bu hastalıkla karşılaşma riskimiz hepimizde çok yüksek, o yüzden de sinirli bitkisinin yaprağı birçok hastalıkta kullanılan bir bitkidir. Tabii kullanım kürü çok önemlidir.

Tarif olarak;

Sinirli Yaprak'tan 6-8 adet alınır,

1 litre suyun içine eklenip,

Kısık ateşte 2-3 dakika kaynatılır.

Ilık olarak; gece yatarken 2 su bardağı, sabah aç karnına 1 su bardağı, gün içinde 1 su bardağı içilmesini tavsiye etmekteyiz." Diye ifade etti.

Ayrıca Dağıstanlı sözlerine şöyle devam etti; " Son zamanlarda birçok ünlünün de bunu sosyal medyasında paylaştığı için, bize de en çok gelen soru, Sinirli ot, damar otu salatası nasıl yapılır? Aslında çok kolaydır, sadece içine bazı şeyleri eklemeniz gerekmektedir. Sinirli ottan 5-10 yaprak alınır, kırmızı soğan ince ince doğranıp, limon ve zeytinyağı ile karıştırıp, yendiğinde büyük faydasını görürsünüz. Aynı şekilde sinirli otu sebze yemeği gibi yapıp ta yemek olarak ta yiyebilirsiniz. Hiçbir sakınca görülmemektedir. Peki neden bu kadar popüler oldu bu bitki, sinirli yaprak otu faydaları, neye iyi gelir diye sorulduğundaysa, akciğer hastalıkları, astım, bronşit, bronşektazi, koah, akciğer intertisyel hastalıklarında, akciğer kanserinde kullanıldığında çok büyük faydalar sağlar. Ayrıca ağız yaraları, af, pamukçuk geniz yaralarında yaraların geçmesinde fayda sağlar. Mide hastalıklarındaysa ülser, gastrit fayda sağlar. Bağırsak hastalıklarında ülseratif kolittte destek olur. Hatta çoğu zaman sinirli yaprak ciltteki yaralar için üstüne basılıp, iyileşmesine yardımcı olan bir bitkidir. Kısacası bu bitkinin suyu, yemeği salatası gibi her şeyinden faydalanabilirsiniz."