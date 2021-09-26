VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aziz Sancar'dan övgü: Türkiye, birçok ülkeden ileride
Türk bilim insanlarından önemli başarı! Türkiye'de üretildi
148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler!
Suudi Arabistan'a gönderilen Patriot'lar komşuyu karıştırdı!
Doktor çiftin takı kavgası
Nijeryalı kral belediye başkan adayı oldu
Türk Konseyi olağanüstü toplanıyor
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Karınca yazısı gözden kaçmadı
PKK'dan kaçan 51 terörist saf değiştirdi!
Filistin 1 yıl süre vermişti! İsrail'den açıklama geldi
Vaatte bulundular! "ABD üssü inşaatını durduracağız"
İngiltere'de panik büyüyor: Marketlerde stoklar tükendi
İBB'de yandaş krizi! 44 bin kişiyi işe aldılar
FETÖ'cü ve muhalif isimlerin algı operasyonu tutmadı
Avusturya'da İslamofobik saldırı!
Ekranlara dönüyor
Romantik yemek
Esra'nın partneri Necip
Amerika çok pahalı
"Raynoud Sendromu" enfeksiyona neden olabilir
Propolisin kemoterapinin yan etkilerini azalttığı kanıtlandı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Eylül
Ekranla gelen 6 hastalık
26 Eylül 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 09:00:00

"Raynoud Sendromu" enfeksiyona neden olabilir

ABONE OL

Soğuk havaların başlamasıyla ortaya çıkabilecek romatizmal hastalıklar hakkında bilgi veren Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, genellikle genç kızlarda ve kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülebilen ve havaların soğumasıyla artan Raynoud Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.

Soğuk havaların başlamasıyla ortaya çıkabilecek romatizmal hastalıklar hakkında bilgi veren Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, genellikle genç kızlarda ve kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülebilen ve havaların soğumasıyla artan Raynoud Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Dörtbaş, "Sendromda eller bazen de ayak parmakları soğuk, stres, heyecan gibi emosyonel durumlara maruz kaldığında soluklaşır, soğur ve morarır, ve hatta ileri dönemlerde parmak uçlarında dolaşım bozukluğu aşırı morarmaya, yara açılmasına neden olabilir" diye konuştu. Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimiyle hastalığının tetiklenebildiğini; vakaların yaklaşık yarısında altta yatan bir romatizmal hastalık olabileceğini belirten Emsey Hospital Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı (büzüşme ve daralma) ile seyreden Raynoud Sendromunda, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı olup ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarmaya, yara açılmasına ve enfeksiyon oluşmasına neden olabildiğini belirtti.

Etiketler : Raynoud Sendromu Soğuk havalar Dr. Fulya Dörtbaş
Esaret'le geliyor

Esaret'le geliyor
Nikahtan ilk kare

Nikahtan ilk kare
Nafaka Türk lirası'na çevrildi

Nafaka Türk lirası'na çevrildi
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
11 yılda 50 milyon lira kazandı

11 yılda 50 milyon lira kazandı
‘Yalı çapkını'yla dönüyor

‘Yalı çapkını'yla dönüyor
âkif e özel gala

âkif e özel gala
Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER