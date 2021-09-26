"Raynoud Sendromu" enfeksiyona neden olabilir

Soğuk havaların başlamasıyla ortaya çıkabilecek romatizmal hastalıklar hakkında bilgi veren Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, genellikle genç kızlarda ve kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülebilen ve havaların soğumasıyla artan Raynoud Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Dörtbaş, "Sendromda eller bazen de ayak parmakları soğuk, stres, heyecan gibi emosyonel durumlara maruz kaldığında soluklaşır, soğur ve morarır, ve hatta ileri dönemlerde parmak uçlarında dolaşım bozukluğu aşırı morarmaya, yara açılmasına neden olabilir" diye konuştu. Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimiyle hastalığının tetiklenebildiğini; vakaların yaklaşık yarısında altta yatan bir romatizmal hastalık olabileceğini belirten Emsey Hospital Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı (büzüşme ve daralma) ile seyreden Raynoud Sendromunda, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı olup ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarmaya, yara açılmasına ve enfeksiyon oluşmasına neden olabildiğini belirtti.

