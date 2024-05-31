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31 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00

Raporlu ilaca 1 yıllık reçete

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yeni düzenleme ile aile hekimleri de raporlu ilacı yazabilecek. İlaçlar bir yıllık yazılacak, hasta 3 ayda bir sadece eczaneye giderek ilacını alabilecek.

Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu alma süreci bitiyor. Artık aile hekimleri de raporlu ilaç yazabilecek. İlk aşamada, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan diyabet, hepatit B ve kalp hastaları bu hizmetten faydalanabilecek. Gelecek dönemlerde bu ilaçların kapsamı genişletilecek ve daha fazla hasta bu kolaylıktan yararlanabilecek.

1 YILLIK REÇETE SİSTEMİ GELİYOR

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek.

Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Etiketler : raporlu ilaç ilaç yardırma doktor reçete eczane
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