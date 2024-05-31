Raporlu ilaca 1 yıllık reçete

Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu alma süreci bitiyor. Artık aile hekimleri de raporlu ilaç yazabilecek. İlk aşamada, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan diyabet, hepatit B ve kalp hastaları bu hizmetten faydalanabilecek. Gelecek dönemlerde bu ilaçların kapsamı genişletilecek ve daha fazla hasta bu kolaylıktan yararlanabilecek.

1 YILLIK REÇETE SİSTEMİ GELİYOR

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek.

Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.