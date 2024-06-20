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20 Haziran 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 10:00:00

Rapor tehlikeyi gözler önüne serdi! O ülkede çocuklar kısa, hasta ve obez oluyor

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İngiliz çocukların daha kısa, daha şişman ve sağlıksız olduğunu ortaya çıktı.

İngiltere'de Gıda Vakfı'nın hazırladığı raporda, İngiliz çocukların yetersiz ve kalitesiz beslenme sebebiyle daha kısa, daha şişman ve sağlıksız olduğunu açıklandı.

Rapor, 2013'ten itibaren çocukların kısalmaya başladığını, 2006'dan itibaren 10-11 yaş civarı çocuklarda obezitenin yüzde 30 yükseldiğini ve son 5 yılda tip 2 diyabetin yüzde 22 yükseldiğini ortaya koydu.

Çocukların aşırı kalori alımına çoğunlukla katkıda bulunan ancak vitamin, mineral, lif, sağlıklı yağ ve kaliteli proteinden yoksun olan aşırı işlenmiş, aşırı şekerli ve tuzlu gıdaların bombardımana uğradığı belirtilen raporda, "Yoksulluk, yoksunluk ve abur cubur teşviki nedeniyle, çocuklarımız, sağlıklı beslemeyi inanılmayacak kadar zor hale getiren bir ortamda yaşıyor" denildi.

'EN ACİL HALK SAĞLIĞI SORUNU'

Obezitenin, ülkede çocukların karşı karşıya kaldığı 'en acil halk sağlığı sorunu' olduğu ifade edildi.

Etiketler : ingiltere çocuk kısa obez hasta
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