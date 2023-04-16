Ramazanda fazla çay içmek de susuzluğu artırır

Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazan ayında vücudun su ve sıvı dengesinin korunması gerektiğini belirterek, su ve sıvı ihtiyaçlarının karıştırıldığını söyledi. Çay, komposto, ayran gibi içeceklerin vücudun su değil sıvı ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kaya, "Suyun yeri farklı. Sağlıklı bir yetişkinin günlük 2 bin-2 bin 500 kalori gibi bir enerji alması gerekiyor. Dolayısıyla 2-2,5 litre kadar su ihtiyacı vardır. Ama sporcudur ya da aktif çalışan insandır, günlük 3 bin-4 bin kalori harcıyordur, bu bireyin su ihtiyacı çok daha fazladır" diye konuştu. Kaya, "Sıvı almak su içmek demek değildir. Ona dikkat edeceğiz. Çay-kahve tüketimi. Tiryakilerimiz olacaktır. Ancak günlük kahveyi bir fincandan fazla tüketmemekte yarar var. Granül kahvede 3-4 fincanı geçmemekte yarar var. Vücuttan sıvı atımına neden oldukları için günlük su ihtiyacını daha da artıracaktır. Kişi gün içinde daha çok susuz, daha yorgun, halsiz ve bitap hissedecektir, vücudun su atımını artıracağı için. Buna dikkat etmemizde yarar olacaktır. Aşırı tuzlu ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Sahurda mutlaka yumurta, peynir, domates, omlet, menemen gibi hafif yiyecekler tüketilmeli. Hamur işlerinin mümkünse tam tahıllı unlardan yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

