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28 Mart 2023 Salı 07:26:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 07:26:00

Ramazan'da baharatlı, acı ve ekşiden uzak durun

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Ramazan ayında değişen yeme alışkanlığı ile reflü şikayetleri arttı.

Ramazan ayında değişen yeme alışkanlığı ile reflü şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Gastroentoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, iftarda hızlı yemek yemenin ve mideyi fazlası ile doldurmanın reflü şikayetlerini de beraberinde getireceğini belirtti. Sahurda gereğinden fazla ve hızlı yemenin reflü hastası olmayanlarda bile mide yanması, göğüs ve yemek borusunda yanma hissi gibi belirtiler gösterebileceğini söyleyen Keskin, yemek yedikten sonra hemen yatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sahursuz oruç tutulmamasını belirten Keskin, "Sahurda daha hafif ve az yağlı yiyecekler tercih edilmeli. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek borusu kapakçığının basıncını azaltır ve reflü şikayetlerinin de artmasına sebep olur. Kızartmalar, yağlı peynirler, yağ oranı yüksek besinler, çok baharatlı, acı, ekşi, naneli gibi yiyecekler ve asitli içeceklerden özelikle uzak durulmalı" diye aktardı.

Etiketler : Ramazan az yağlı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin reflü hastası

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