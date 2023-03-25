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25 Mart 2023 Cumartesi 07:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 07:21:00

Ramazanda "Akdeniz tipi beslenme" önerisi

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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ramazan ayında "Akdeniz tipi beslenme" tavsiyesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ramazan ayında "Akdeniz tipi beslenme" tavsiyesinde bulundu. Oruç tutanların uzun saatler su ve yemek tüketmediğini dile getiren Üstündağ, "Burada en önemli nokta susuzluk. Vücut uzun süre besinsiz kalmaya dayanabiliyor ancak yeteri kadar su tüketilmesi çok önemli. Vücudumuzun yüzde 60'ı su. Hücre yapısından kemiğin içine kadar vücudun her noktasında su bulunuyor. O yüzden iftar ve sahur arasında sıvı tüketimine çok dikkat edilmeli. Mümkünse sıvı alımı şeker ve tuzdan uzak içeceklerle karşılanmalı." dedi. Üstündağ, sağlıklı bir oruç için iftar ve sahur yemeklerinde tuz ve şeker içeriği yüksek besinlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Oruç tutanların metabolizmasının yavaşladığını belirten Üstündağ, iftar sofralarında karbonhidrattan zengin yiyeceklerin tüketilmesinin yoğun hormon salgılanmasına ve sağlık sorunlarına neden olabildiğine dikkati çekti.

Etiketler : Ramazan Prof. Dr. Sedat Üstündağ Akdeniz tipi beslenme

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