Ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sigara bağımlıları yaşadıkları yoksunluk nedeniyle oruç tutmakta güçlük çekebiliyor. Sigara bağımlılarının yaşadığı yoksunluk psikolojik olarak da zorlanmalarına neden olabiliyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak için Ramazan ayı önemli bir fırsat olarak görülüyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, Ramazan ayında sigarayı bırakma konusunda önemli önerilerde bulundu. Sigaranın bir bağımlılık olmasının esas nedeni, vücudun sigaranın içindeki nikotine ihtiyaç duymasıdır. Normalde vücutta doğal olarak bulunan nikotini sigara yoluyla yüksek dozda almaya alışılmaktadır. Kandaki nikotin seviyesi düştüğünde kişi sigarayı çok istemeye başlamakta, içilen sigara ile kan düzeyi hızla yükselmekte ve kişide mutluluk, ödüllendirilme hissi oluşmaktadır. Kan düzeyi tekrar düştüğünde kişi tekrar sigara içmek istemektedir. Sigarayı bırakırken bu zinciri kırmak gerekmektedir. Burada en önemli nokta, kişinin sigarayı gerçekten bırakmak istemesidir.



EK TEDAVİ YÖNTEMLERİ SÜRECİ HIZLANDIRIR

Sigara içilirken yanmış tütün ürünü solunmaktadır. Sigara içmek akciğer, kalp başta olmak üzere pek çok sistemi ilgilendiren kronik hastalıklara ve çok sayıda kanser çeşidine neden olmaktadır. Bu sebeple sigaraya başlanmaması, sigara içenlerin de bırakmaları önerilmektedir. Sigara bırakma sürecinde ek tedavi yöntemleri bu süreci kolaylaştırılmaktadır. Sigarayı bırakmak için çeşitli farmakolojik yani ilaç temelli tedavi yöntemleri mevcuttur. Nikotin yerine koyma tedavilerinden şu anda ülkemizde piyasada bulunanlar; cilt üzerine yapıştırılacak nikotin bantları, nikotinli sakız veya nikotinli ağız spreyleridir. Bunun dışında kullanılabilecek tablet formunda ilaçlar da bulunmaktadır. Tablet formundaki ilaçlar günde 2 kez kullanılırken, nikotin bandı tüm gün cilt üzerine yapıştırılmış şekilde kullanılmaktadır. Her iki tedavi yönteminde de arada aşırı sigara isteği durumunda kullanılmak üzere nikotinli sakız veya ağız spreyleri kurtarıcı olarak tedaviye eklenebilmektedir.

VÜCUT BİR SÜRE SONRA ALIŞIYOR

Ramazan ayıyla birlikte oruç tutan sigara bağımlıları sigara konusunu yeniden düşünmeye başlayabilmektedirler. Sigara tiryakileri günün büyük bölümünde sigara içmeden akşam orucun süresinin bitmesini hevesle ve zaman zaman çok gergin şekilde beklemektedir. Sigara bağımlıları gün içinde bu nedenle sıklıkla nikotin eksikliğine bağlı yoksunluk belirtilerini yaşayabilmektedir. Yine Ramazan ve oruç dönemi sigara bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir. Tüm gün sigara içmeden akşam saatlerini bekleyebilmek, ancak bunu Ramazan ayı dışındaki zamanlarda yapamamak motivasyon kaynaklarının gücünü göstermektedir. Ramazan, sigara bırakmak için çok uygun bir dönem olarak değerlendirilebilmektedir.

NİKOTİN SAKIZI VE AĞIZ SPREYİ DENENEBİLİR

Gün içinde tüketilen sigara adedi doğal olarak azalmışken, orucun bittiği akşam saatlerinde nikotin sakızı ve ağız spreyi ile nikotin eksikliği giderilmeye çalışılabilmektedir. Tablet tedavi formları da akşam iftarda ve bir tane de sahurda alınmak üzere 2 dozda kullanılabilmektedir. Ramazan ayı, sigarayı bırakmaya karar vermek ve bunu hayata geçirmek için çok uygun bir zaman olabilmektedir. Yoksunluk belirtileriyle baş edebilmek için kullanılacak yöntemlerle, bu manevi motivasyonun yüksek olduğu dönemde sigara bırakmak daha kolay olabilmektedir. Sigara bıraktırma konusunda uzman ekiplerin görev yaptığı Sigara Bırakma Polikliniği bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlamaktadır.