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16 Nisan 2023 Pazar 07:07:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 07:07:00

Ramazan ayında sebze ağırlıklı beslenin

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Ramazan ayında beslenme düzeninde birçok değişiklik meydana geliyor.

Oruç tutarken açlık süresi uzuyor, geç saatlerde yenen yemek ise metabolizmalarda yavaşlama ve bağırsaklarda tembelleşmeye neden oluyor. Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, bu durumun önüne geçmek ve Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için neler yapılması gerektiğini paylaşıyor. Ferhatoğlu, metabolizmalardaki yavaşlama ve bağırsaklardaki tembelleşmenin önüne geçmek için yapılabilecekleri şöyle sıralıyor: "İftarda orucumuzu su ile açıp, ardından tanesiz az çorba tüketimi sağlarsak vücudumuzun açlık anıyla gelen karbonhidrat tüketme sinyallerini bastırmış oluruz. Çorba sonrası minimum 10 dakika ara vererek beynimize tokluk sinyallerinin yavaş yavaş iletilmesini sağlayalım. Ana yemeklerde yağlı, karbonhidrat ağırlıklı yemekler yerine sebze ve sağlıklı protein türevlerini seçelim. Et ve et ürünlerini de sebzeyle destekleyerek yiyelim ve yemeğimizi yavaş bir şekilde daha fazla çiğneyerek tamamlamaya çalışalım ki tokluk sinyalleri tamamen iletilsin. Ayrıca, yemek ardından yenen şerbetli ve yoğun tatlılar hem kan şekerimizi yükseltir hem de sindirimi kötü etkiler. Bu sebepten tatlı tercihimizi sütlü tatlılar ya da meyve ile tamamlayalım."

Etiketler : ramazan oruç sebze beslenme
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