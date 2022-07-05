Rahim ağzı kanserinin tetikleyicisi: HPV virüsü

Uzmanlar, rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş kadınların yüzde 95'inden fazlasının sebebinin HPV virüsü olduğunu söyledi. HPV virüsünün insanlarda oldukça yaygın olarak bulunan ve çoğu kişide bir soruna yol açmasa da bazı kişilerde genital siğil ve kansere sebep olabilen bir virüs olduğunu aktaran Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, bu virüsün cildi etkilediğini ifade etti. HPV virüsünün sadece cinsel yolla bulaşmayacağını belirten Op. Dr. Şen, genital bölgelerin teması, genital bölge ile temas etmiş olan havlu gibi eşyaların ortak kullanımı yolu ile de nadiren de olsa salgı ile bulaşabildiğini vurguladı. Op. Dr. Şen, "HPV ile enfekte olmuş kişi herhangi bir semptom göstermeyebilir. Dolayısıyla kişilerin HPV ile enfekte olup olmadıklarını belirlemek için bazı özel testler yapılmalıdır. HPV ile enfekte olan kişilerin yüzde 90'ında enfeksiyon 2 yıl içinde geriler. Ancak bazı HPV tipleri genital siğiller, servikal kanser, anal kanser, penis kanseri, vulva kanseri, vajinal kanser, bazı baş ve boyun kanserleri gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahim ağzı kanseri tanısı konmuş kadınların yüzde 95'inden fazlasının sebebi HPV virüsüdür" dedi.

