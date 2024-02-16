Rahim ağzı kanserini önlemek mümkün

Rahim ağzı kanserinin genellikle HPV (Human Papillomavirus) adlı virüsün neden olduğu enfeksiyonlarla ilişkili olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Yavuz, "Ancak, belirli önlemler alarak bu kanserin riskini azaltmak mümkündür" dedi. Opr. Dr. Erhan Yavuz, rahim ağzı kanseri riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları söyledi: "Rahim ağzı kanseri neredeyse tamamen önlenebilir bir kanserdir. HPV aşısı, rahim ağzı kanserine neden olan HPV türlerine karşı koruma sağlar. Genç kızlar ve genç erkekler için önerilen bu aşı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleyerek rahim ağzı kanseri riskini azaltabilir. Smear testi veya pap smear testi olarak bilinen düzenli tarama testleri, rahim ağzı kanserini erken aşamada tespit etmek için önemlidir. Bu testler, anormal hücre değişikliklerini tespit ederek tedaviye başlama şansını artırabilir."