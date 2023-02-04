VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avusturya Slovakya sınırında uyguladığı düzensiz göç kontrollerini sonlandıracak
Suriye'de etkili olan kar yağışı kamplardaki sivillere zor anlar yaşatıyor
Aksaray'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
Bakan Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı
Bosna Hersek'te Müslümanları hedef alan duvar yazıları tepki çekti
"Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli, gençlerin en önemli pusulası bu olmalı"
"6'lı koalisyon, masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyor"
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay Kemal' olacağı gündür
İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'a 'turuncu' uyarı: Fırtınaya dikkat
Türk Bilim Heyeti, Antarktika'ya ayak bastı
Akkuyu NGS, çalışanları için yeni yerleşim alanı inşa edecek
THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı
En çok öldüren ikinci hastalık kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
3 ilde uçak seferlerine kar engeli
İLBANK'tan Sultanbeyli'ye 85 milyon liralık çevre yatırımı
Eczacıbaşı Dynavit, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi
Radyoterapide "nokta atış"la küçük hacimli kanserlerde tümör tamamen yok edilebiliyor
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Togg, 'Konsept Akıllı Cihazı' Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
04 Şubat 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 16:15:00

Radyoterapide "nokta atış"la küçük hacimli kanserlerde tümör tamamen yok edilebiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Cerrahi müdahale yapılması mümkün olmayan erken evre akciğer kanseri başta olmak üzere prostat kanseri ve benzeri bazı küçük hacimli kanserlerde "nokta atış" tekniğiyle tümörlü alanın tamamen yok edilebildiği belirtildi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit yaptığı açıklamada, tedavide yaşanan tüm gelişmelere karşın kanserin, hala ölüm nedenleri arasında tüm dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

1990'lı yıllarda tepe noktaya ulaşan kansere bağlı ölüm oranlarında, tütünle mücadele başta olmak üzere etkin kanser önleme programları, kanser taramaları, etkin cerrahi, radyoterapi ve ilaç tedavileri sayesinde önemli oranda düşüş olduğunu da vurgulayan Özyiğit, "Son 30 yılda, kanser kaynaklı ölüm oranlarındaki düşüş yüzde 33 olarak belirlendi. Bu çok önemli bir veri." dedi.

Özyiğit, akciğer kanseri gibi, kanserden ölümler arasında ilk sıralarda yer alan hastalıklarda dahi, ilk kez ölüm oranlarının azaldığının altını çizerek, kanser ölümlerinin yüzde 70'e yakınının düşük-orta gelir düzeyindeki ülkelerde görüldüğünü bildirdi.

"BİRÇOK KANSER TÜRÜNDE İLGİLİ ORGAN VE FONKSİYONLARI KORUNABİLİYOR"

Kanser tedavisinde tedaviye erişimin önemine işaret eden Özyiğit, ilaç tedavisinin yanı sıra ister erken evre ister ileri evre olsun, birçok kanser türünde radyoterapinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Erken evre gırtlak, akciğer, prostat kanseri gibi bazı kanserlerde tek başına radyoterapiyle oldukça yüksek oranlarda kür sağlanabildiğini anlatan Özyiğit, "Geçmişte bazı kanserleri tedavi etmek için cerrahiyle ilgili organın tamamı çıkartılırdı. Dolayısıyla o organa bağlı fonksiyonların da kaybı söz konusuydu. Günümüzde ise alternatif bir yöntem olarak radyoterapiyle başta meme kanseri, baş-boyun kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri gibi birçok kanser türünde ilgili organın ve fonksiyonlarının korunabilmesi artık mümkün hale gelmiştir." diye konuştu.

Özyiğit, organ korumanın sadece seçilmiş hasta grupları için söz konusu olduğunu belirtti.

"SAĞLAM ORGANLAR DA GÜVENLE KORUNUYOR"

Radyoterapi konusunda en önemli gelişmenin, çevredeki sağlıklı dokuların çok daha iyi korunarak kanserli bölgeye istenilen radyoterapi dozlarının büyük bir hassasiyetle uygulanabilmesi olduğunu aktaran Özyiğit, şunları kaydetti:

"Başta erken evre akciğer ve prostat kanseri olmak üzere bazı küçük hacimli kanserlerde nokta atış tekniğiyle tümörlü alanın tam isabet hedeflenerek, tamamen yok edilmesi mümkün hale geldi. Bu sayede daha az yan etkilerle çok daha etkin kanser kontrolü sağlanması mümkün. Ancak bu yan etkilerin hiç görülmeyeceği ve kanserin tamamen tedavisinin bulunduğu anlamına gelmemeli."

Prof. Dr. Özyiğit, hedefe yönelik bir tedavi metodu olan "nokta atış" radyasyon onkoloji uygulamalarıyla sadece tümörün bulunduğu metastaz odaklarının da yok edilebildiğini söyledi.

Nokta atış ile tümörün çevresinde sağlam organların da güvenle korunduğunun altını çizen Özyiğit, "İkinci önemli nokta ise sınırlı sayıda metastazı bulunan bazı kanserli hastalar da hedefe yönelik nokta atış uygulamalarından yararlanılabiliyor. Bu hastalarda sadece metastazlara odaklı nokta atışı yapılabiliyor." dedi.

"KANSERLERİN YÜZDE 30-50'Sİ HİÇ TEDAVİYE BİLE GEREK KALMADAN ÖNLENEBİLİR"

Kanserin nihai tedavisi noktasında daha katedilecek çok mesafe olduğu, ancak tıbbın her gün yeni gelişmelerle sevindirici bir aşamaya geldiği değerlendirmesinde bulunan Özyiğit, hep tedavi yaklaşımı noktasından olaya yaklaşmanın da çok hatalı bir strateji olduğunu söyledi.

Özyiğit, şunları kaydetti:

"Çünkü kanserlerin yüzde 30-50'si hiç tedaviye bile gerek kalmadan önlenebilir. Burada 5 ana prensip var. Bunlar, tütün ürünleri kullanmamak, alkolden uzak durmak, obezitenin engellenmesi, dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz ve bazı virüslere (Hepatit ve HPV aşıları) karşı aşı yaptırmak. Bunların yapılmasıyla birçok kanser oluşumu engellenecektir. Önleyici yöntemlere, tarama programlarına ağırlık verilmeli, çevresel faktörler ortadan kaldırılmalıdır."

Etiketler : radyoterapi nokta atış kanser tümör
Filmi izleyicisiyle çekecek

Filmi izleyicisiyle çekecek
Rolü için 15 kilo aldı

Rolü için 15 kilo aldı
Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı

Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı
60 milyonluk villa Hadise'si

60 milyonluk villa Hadise'si
Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Türkülerle coşturdu

Türkülerle coşturdu
İpek yazdı Goncagül okudu

İpek yazdı Goncagül okudu
‘Çöp Adam' tatilde

‘Çöp Adam' tatilde
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX