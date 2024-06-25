Radyasyona kapılmayın!

Radyasyon, günlük yaşamımızda birçok kaynaktan gelebilir ve sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Radyasyondan korunmak için alınabilecek bazı basit önlemler şunlardır:

1. ELEKTRONİK CİHAZLARI DİKKATLİ KULLANIN



Cep Telefonları

- Kulaklık Kullanımı: Telefon görüşmelerinde kulaklık kullanarak, radyasyona doğrudan maruz kalmayı azaltabilirsiniz.

- Kısa Görüşmeler: Mümkün olduğunca kısa telefon görüşmeleri yapın.

Bilgisayar ve Tabletler

- Uzak Mesafe: Bu cihazları kullanırken, ekranla aranızda en az 30 cm mesafe bırakın.

- Mola Verme: Uzun süreli kullanımlarda düzenli aralıklarla mola verin.

2. KABLOSUZ AĞLAR VE ROUTER



Router Konumu

- Uzak Tutma: Router'ınızı yatak odası gibi sürekli vakit geçirdiğiniz yerlerden uzak tutun.

- Gece Kapatma: Gece boyunca kablosuz interneti kapatmak, maruz kalma süresini azaltabilir.

3. DOĞAL KORUYUCULAR



Bitkiler

- Radyasyon Emici Bitkiler: Kaktüs, Aloe Vera ve Eğrelti otu gibi bitkiler, radyasyonu absorbe edebilir.

Yemek Düzeni

- Antioksidanlar: C vitamini, E vitamini ve selenyum açısından zengin yiyecekler tüketmek, radyasyonun vücuda verdiği hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

4. GÜNEŞTEN KORUNMA



Koruyucu Krem

- Güneş Kremi: Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanarak, UV radyasyonuna karşı cildinizi koruyun.

- Güneş Gözlüğü: Gözlerinizi UV ışınlarından korumak için UV korumalı güneş gözlüğü kullanın.

5. EVDEKİ RADYASYON KAYNAKLARI



Mikrodalga Fırın

- Uzak Durma: Mikrodalga fırın çalışırken yakınında durmaktan kaçının.

Televizyon ve Monitörler

- Kapalı Tutma: Kullanılmadığında televizyon ve bilgisayar monitörlerini kapalı tutun.