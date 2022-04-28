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28 Nisan 2022 Perşembe 21:40:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 21:41:00

Radyasyon, alzaymır hastalığında artışa neden olabilir

Kaynak: AA

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ABD'de alzaymır üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Martin L. Pall, cep telefonu ve kablosuz bağlantı Wi-Fi teknolojisinden kaynaklanan radyasyonun alzaymır vakalarında artışlara neden olabileceğini duyurdu.

Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin L. Pall, "Current Alzheimer Research" dergisinde yazdığı makalede, cep telefonu ve benzeri kablosuz teknoloji ürünlerle alzaymır başlangıcı arasında yeni bir bağlantı bulduğunu açıkladı.

Pall, radyasyona maruz kalmanın beyindeki hücre içi kalsiyum seviyelerinde artışa yol açarak alzaymırı tetikleyebileceğini belirtti.

Radyasyonunun beyindeki kalsiyum seviyesini daha yukarı taşıdığını kaydeden Pall, bunun "oldukça erken yaşta oluşacak alzaymır hastalığı gibi bir kabusa neden olabileceğini" söyledi.

Pall, "Elektronik olarak oluşturulmuş elektromanyetik alanlar, insan vücudu üzerinde güçlü elektrik ve manyetik kuvvetler üretir. Spesifik olarak, bu kablosuz iletişim sinyalleri, hücre içi kalsiyum seviyelerini düzenleyen voltaj kapılı kalsiyum kanallarını aktive eder." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, her gün birkaç saat boyunca sürekli olarak cep telefonu ve Wi-Fi radyasyonuna maruz kalan gençlerin "dijital bunama" problemiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

StudyFinds isimli araştırma kurumu da, radyasyona maruz kalan çalışanların daha sık alzaymıra yakalandığı bilgisini paylaştı.

Etiketler : ABD alzaymır Radyasyon
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